Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte Hasdal’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde deprem sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deprem sırasında iletişimle ilgili yaşanan sıkıntıya da değinerek çalışmalar yapıldığını belirten Oktay, “İletişimle ilgili bir toplantımızın olacağını GSM operatörleriyle olacağını söylemiştik. Orada bazı kararlar aldık. Biz şunu gördük, normal zamanda herhangi bir zamanda 20 milyon, kişinin birbirini aradığı bir hatta, deprem olduğu andan sonra yaklaşık 160 milyona çıkıyor. Teknik sebeplerle bunu bize detaylı olarak anlattılar, hattın çöktüğünü ifade ettiler. Biz tekrar bunu yaşamamak adına ne tür tedbirler alabiliriz diye baktığımızda şu kararları aldık. Mevcutta olan 3 operatörümüzün, toplam kapasitesi 118 milyon kişi. Bunu 175 milyona çıkarılmasını ilgili operatörler arasında paylaşımlarını yaptık. 6 ay sürede bu kapasiteye ulaşacaklar” dedi.

3 AY İÇİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK

Afet durumunda kullanılacak bir hattın hayata geçirileceğini söyleyerek konuşmasını sürdüren Oktay, ”Teknoloji gelişiyor. Asıl ses iletişimi, bundan sonra normal hatlar üzerinden ziyade data hatları, internet üzerinden yapılan iletişim, buraya kaymamız gerekiyor bizim. Dolayısıyla ilgili bununla ilgili 3 operatörün bir araya gelerek ortak bir hat kuracaklar. Belki AFAD bünyesinde bu hat kullanıma açılıyor olacak, ücretsiz olacak. Herhangi bir afet anında vatandaşlarımıza duyuracağız. Sadece bu hattı kullanıyor olmaları, burada sınır yok, herkes herkesle haberleşebileceği belirli bir süre için bir hat oluşturuyoruz. 3 aylık bir süre içerisinde bu hat ortak olarak hayata geçirilecek” şeklinde konuştu.

'5G'YE GEÇİLDİĞİNDE SORUN KALMAYACAK'

İletişimle ilgili alınan tedbirleri ifade eden Oktay, “Telsiz sistemiyle ilgili farklı çalışmalar var. Sayısal telsiz diye ifade ettiğimiz, karar vericilerin ve depremi yönetecek ekibin kendi içindeki sesi kesintisiz sağlayacağı sistemin hızlı bir şekilde ayağa kaldırılmasını aldık. İstanbul veya başka yerlerde de olabilir, normal şartlarda baz istasyonlarda yıkılabilecek binalarda olan baz istasyonları, yine AFAD’ında ilgili birimleri katkı verecekler. Bu binalar tespit edilecek ve o binalar tespit edilerek daha sağlıklı binalara kavuşturulacak. 5G’ye geçildiğinde orta ve uzun vadede bir sorun kalmıyor. Biz şu anda tüm kurumlarımızla GSM şirketlerimizle birlikte bakanlığımızın takibiyle iletişimin en sağlıklı sağlanacağını bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. 3 ay ve 6 aylık süreler içerisinde tamamlayacağız. Alt yapısı hazır olan daha doğrusu yapıya müsait olan toplanma alanında haberleşme sağlanacağı WİFİ hatları kurulacak. O alanlarda iletişim sağlanacak" ifadelerini kullandı.