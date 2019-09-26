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HaberlerTeknolojiSon Dakika! İstanbul'daki deprem telefon hatlarını kilitledi!

Son dakika! İstanbul'daki depremle vatandaş telefonuna sarıldı ama aramalar sonuçsuz kaldı!

HABERTURK.COM

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası yakınlarından haber almak için hemen cep telefonlarına sarılan vatandaşların iletişimi kesildi. Milyonlarca kişinin aynı anda telefon görüşmesi yapma ihtiyacı, operatörlerin mevcut altyapıları ile karşılanamayınca, telefon hatları kilitlendi.

deprem

İstanbul’da meydana gelen depremle birlikte yaşanan panikle hemen telefonlarına sarılan vatandaşlar, iletişim sorunu da yaşadı.

Yakınlarının durumunu öğrenmek için cep telefonlarıyla arama yapan vatandaşlar yaşanan bağlantı sorunları nedeniyle aradıkları kişilere ulaşamadı.

Milyonlarca kişinin aynı anda telefon görüşmesi yapma ihtiyacı, operatörlerin mevcut altyapıları ile karşılanamayınca, telefon hatları kilitlendi.

GSM operatörlerinin ses aramaları sonuç vermeyince, yaşanan depremin hemen sonrası yakınlarından haber almak isteyenler internet hatları üzerinden yapılan WhatsApp ve benzeri aramalara yöneldi.

Vatandaşlar telefon aramalarında yaşadıkları sorunları Twitter başta olmak üzere sosyal meyda kanallarına da taşıdı.

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