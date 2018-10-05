Show TV’de ekrana gelen, yapımını Tims&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in canlandırdığı "Gülperi" dizisinin başarısının altında ekibin ve oyuncuların hiçbir detayı atlamadan titizlikle çalışması yatıyor.

Yayın hayatına başladığı ilk bölümden itibaren reyting listesinde ilk sıraya yerleşen Gülperi'nin ön hazırlıkları yaklaşık bir yıl önce başladı. Yapım şirketi, senaryo ekibi ve yönetmenin ince eleyip sık dokuduğu projenin kamera arkasında yaklaşık 100 kişilik bir ekip var. Dizide oyunculuklarıyla kendilerine hayran bırakan Gülperi'nin çocukları Hasan, Bedriye ve Can'ı canlandıran oyuncular Taşkınhan şivesi için özel dersler alarak rollerine aylar öncesinden çalışmaya başladı.

Prodüksiyon ve sanat ekibi, uzun araştırmalar ardından seçtikleri mekanların ilk kez Gülperi’de kullanılmasına özellikle dikkat etti. Tarihi dokusu ve görkemiyle dikkat çeken Yakup Taşkın'ın konağından, Kadir'in ev ve ofisine kadar tüm mekanlar ilk kez Gülperi dizisiyle birlikte seyirciyle buluştu. Bebek'te bir apartmanda kapıcılık yapan Gülperi'nin dünyasını anlatan evinin çekimleri ise dizi için özel dizayn edilen bir platoda gerçekleşiyor.

Gülperi'nin Taşkınhan şehrinden, İstanbul Bebek'e uzanan samimi ve gerçekçi dünyasından etkilenen ekran başındaki izleyici kitlesi, her hafta bir annenin çocuklarını yeniden kazanmak için verdiği büyük mücadeleye ortak oluyor.

GÜLPERİ'DE SÜRPRİZ GELİŞME!

Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde Gülperi'nin büyük merakla beklenen akıbeti belli olacak. Öz oğlunun üzerine yıktığı suçla hapse girme tehlikesi yaşayan Gülperi'de izleyiciyi bu akşam çok şaşırtacak sürpriz gelişmeler bekliyor. "Annesine tuzak kurarak uzun yıllar hapis yatmasını isteyen Hasan acaba bu kararından vazgeçecek mi?", "Çocukları için her savaşa gözü kapalı girmeye hazır olan Gülperi ve çocukları arasındaki buzlar nasıl eriyecek?"... Merakla beklenen bu sorular dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde yanıt bulacak.

Senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın yazdığı, yönetmen koltuğuna Cem Karcı'nın oturduğu Gülperi her Cuma saat 20.00'de Show TV’de!

İşte Gülperi 4. bölüm ön izleme sahnesi:

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