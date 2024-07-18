Gün boyu zinde kalmak için kahve şart değil: İşte enerji veren diğer kafein kaynakları!
Kahve, kafein almak için en yaygın tercih edilen içecek olsa da enerjinizi artırmak için tek seçeneğiniz değil. Kafein, bir dizi başka besin kaynağında da bulunur ve bu besinler, gün boyu zinde kalmanızı sağlayabilir. Peki, kahve dışında kafein içeren ve enerji veren hangi besinler var? İşte, kendinizi daha enerjik hissetmek için tüketebileceğiniz kahve alternatifi 6 kafein içeren besin!
Kafein, merkezi sinir sistemini hızlandıran ve kendinizi daha uyanık ve tetikte hissetmenize yardımcı olabildiğinden birçok insan enerjisini artırmak için her gün kafein kullanır. Kafein; kakao ve kahve çekirdekleri, çeşitli bitkilerin tohumlarında, yapraklarında doğal olarak bulunur. Haberimizde kahve haricinde enerjinizi artırabilecek kafein içeren diğer besinleri derledik. İşte, gün boyu zinde kalabilmek için deneyebileceğiniz kafein kaynaklarına dair detaylar...
GÜNLÜK KAFEİN MİKTARI NE KADARI GEÇMEMELİDİR?
Kafein genellikle enerjiyi, konsantrasyonu ve atletik performansı artırmanın güvenli bir yoludur. Markasına ve hazırlanma şekline bağlı olarak bir fincan kahvede yaklaşık 95 miligram kafein bulunabilir. Bununla birlikte Amerika İlaç ve Gıda Dairesi’ne göre, çoğu yetişkin günde 400 miligrama kadar kafeini güvenle tüketebilir (yaklaşık dört ila beş fincan kahve).
1. ÇİKOLATA
Çikolata, doğal olarak kafein içeren kakao çekirdeklerinden elde edilir, bu nedenle farklı miktarlarda kafein içerebilir. Burada çikolatanın türü önemlidir. Çikolatadaki kakao oranının daha yüksek olması, daha fazla kafein içerdiği anlamına gelir.
Bitter çikolata daha fazla kafein içerir çünkü genellikle yüzde 45 ile yüzde 85 arasında değişen daha yüksek bir kakao içeriğiyle yapılır. Sütlü çikolata daha düşük miktarda kafeine sahiptir çünkü genellikle yüzde 10 ila yüzde 30 kakao içerir. Beyaz çikolata kendi başına genellikle hiç kafein içermez çünkü hiç kakao ile yapılmaz.
2. KAFEİNSİZ KAHVE
İsmin sizi aldatmasına izin vermeyin: "Kafeinsiz kahve" sıfır kafein anlamına gelmez. Amerika Ulusal Kahve Derneği’ne göre, kafeinsiz kahve üreticilerinin ürünlerini kafeinsiz olarak pazarlamak için kahve çekirdeklerinden kafeinin yüzde 97'sini ayırmasını gerektirir.
Bununla birlikte, kafeinsiz kahve yine de az miktarda, değişen miktarlarda kafein içerecektir. Amerika Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre 240 mililitrelik bir fincan kafeinsiz kahve, 2 ila 15 miligram arasında kafein içerebilir.
3. MATCHA ÇAYI
Japon matcha çayı da tıpkı yeşil çay gibi Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilir ancak toz formunda olan haline matcha çayı denir. Bir fincan demleme yeşil çay yaklaşık 29 miligram kafein içerir. Matcha ise yeşil çaylara göre daha fazla kafein içerir. Yani 1 çay kaşığı matcha tozu 38 miligram ile 88 miligram arasında kafein içerebilir. Bu nedenle, matcha çayı diğer yeşil çaylara göre daha yüksek bir kafein içeriğine sahiptir.
4. ENERJİ BARLARI
Hareket halindeyken tüketilen protein veya enerji barları, genellikle karbonhidrat bakımından yüksektir ve kurutulmuş meyveler, kuruyemişler ve diğer tatlandırıcılar gibi içerikler içerir. Bu barlar ayrıca çeşitli miktarlarda kafein de içerebilir. Bu barlardaki kafein, az miktarda çekilmiş kahve çekirdeğinden, yeşil çay özünden veya kakaodan gelebilir.
5. DONDURMA
Çoğu dondurma 5 miligramdan fazla kafein içermez. Bunun nedeni, dondurmaya süt, krema ve şeker eklenmesinin kafeinli bileşenlerin çoğunu seyreltmesidir.
Ancak burada ufak bir istisna var: Kafein Araştırmaları dergisinde 2013’te yayınlanan araştırmaya göre kahve veya çikolata aromalı dondurmalar, kahve ve kakao çekirdekleri kullanılarak yapıldıkları için daha yüksek kafein içeriğine sahip olma eğilimindedir.
6. KOMBUCHA ÇAYI
Kombucha; siyah, yeşil ve bazen de oolong çaylarından yapılan ve hepsi doğal olarak kafein içeren bir tür fermente çaydır. Bazı kombuchalar porsiyon başına 5 ila 15 miligram kafein içerebilir. Özellikle yeşil kahve çekirdeği özü veya siyah çay yaprakları gibi doğal kafein içeren ek bir kaynak içeriyorsa, belirli kombuchalarda daha yüksek miktarda kafein fark edebilirsiniz.
Kaynak: U.S. Food and Drug Administration, National Coffee Association,United States Department of Agriculture, Journal of Caffeine Research, Medline Plus, Health