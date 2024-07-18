Gün boyu zinde kalmak için kahve şart değil: İşte enerji veren diğer kafein kaynakları!

3. MATCHA ÇAYI

Japon matcha çayı da tıpkı yeşil çay gibi Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilir ancak toz formunda olan haline matcha çayı denir. Bir fincan demleme yeşil çay yaklaşık 29 miligram kafein içerir. Matcha ise yeşil çaylara göre daha fazla kafein içerir. Yani 1 çay kaşığı matcha tozu 38 miligram ile 88 miligram arasında kafein içerebilir. Bu nedenle, matcha çayı diğer yeşil çaylara göre daha yüksek bir kafein içeriğine sahiptir.