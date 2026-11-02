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        Gaziantep Büyükşehir'in satış noktalarında et fiyatları belli oldu

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların temel gıda ürünlerine ekonomik koşullarda erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği et satış noktalarında fiyatlar belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 13:49 Güncelleme:
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        Gaziantep Büyükşehir'in et fiyatları belli oldu
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in duyurduğu uygun fiyatlı et satış projesinde aile bütçelerine destek olmak amacıyla dana kıyma 670 TL, dana kuşbaşı 750 TL, kasap sucuk ise 700 TL olarak satılacak.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, modern et işleme tesisinde hijyenik koşullarda hazırlanan etler, hijyen ve gıda güvenliği doğrultusunda, özenle paketlenerek uygun taşıma koşullarıyla Haydi Sofraya satış noktalarından vatandaşlarla buluşacak.

        Çınarlı Haydi Sofraya noktası ile Düztepe Çamlık Parkı'nda oluşturulan satış alanlarının hizmetle açılmasıyla birlikte vatandaşlar, hazırlanan ürünlere uygun fiyatlarla erişebilecek.

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        Proje kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası ve Aşevi bünyesinde kurulan modern et işleme tesisi, tam otomasyon sistemi ve teknolojik altyapısıyla öne çıkıyor.

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        #gaziantep haberleri
        #et fiyatları
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