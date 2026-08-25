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        Kentlerde yaşayanların oranı: Türkiye ilk sırada

        BM ve TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre, kentlerde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranında Türkiye %67,5 ile ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi %58 ile Birleşik Krallık ve %55,6 ile Belarus takip etti. BM'nin kullandığı tanıma göre kentler; nüfus yoğunluğu kilometrekare başına en az 1.500 kişi olan, birbirine bitişik 1 kilometrekarelik alanlardan oluşan ve toplam nüfusu en az 50 bine ulaşan yerleşimleri kapsıyor.

        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        #Kentlerde yaşayan nüfus oranı
        #kent yaşantısı
        #kentli nüfus

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