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        Haberler Dünya Güney Kore'den nükleer uyarı: Kuzey Kore rejimini sona erdiririz

        Güney Kore'den nükleer uyarısı: Kullanırlarsa Kuzey Kore rejimini sona erdiririz

        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin kışkırtmalarına karşı misilleme yapacaklarını belirterek, "Kuzey Kore nükleer silah kullanırsa, onun rejimi, Güney Kore-ABD ittifakı tarafından verilecek ezici karşılıkla sona erdirilecektir" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:23 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:23
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        "Kuzey Kore rejimini sona erdiririz"
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        ​​​​​​​Yonhap'ın haberine göre Yoon, başkent Seul yakınlarındaki Seul Hava Üssü'nde Güney Kore Silahlı Kuvvetlerinin 75. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende konuştu.

        Kuzey Kore'nin yaptırımlara rağmen nükleer ve füze kapasitesini arttırdığını bildiren Yoon, Kuzey Kore'nin uluslararası toplumu, nükleer silahlarını kullanmakla "açıkça tehdit ettiğini" vurguladı.

        Yoon, Kuzey Kore'nin kışkırtmalarının "halk için varoluşsal bir tehdit" ve "dünya barışı için ise ciddi bir meydan okuma" olduğunu savunarak, "Ordumuz Kuzey Kore'nin herhangi bir kışkırtmasına derhal misilleme yapacaktır. Kuzey Kore nükleer silah kullanırsa, onun rejimi, Güney Kore-ABD ittifakı tarafından verilecek ezici karşılıkla sona erdirilecektir" ifadesini kullandı.

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        Yoon, ülkesinin ABD ve Japonya ile işbirliğini daha da güçlendireceğini ve bu ülkelerle yakın dayanışma içinde hareket ederek Pyongyang'a karşı "güçlü" bir duruş sergileyeceğini ifade etti.

        ABD Başkanı Joe Biden ile yaptıkları zirvede imzalanan Washington Deklarasyonu ve Camp David'deki üçlü zirvede oluşturulan Güney Kore-ABD-Japonya işbirliğine atıfta bulunan Yoon, söz konusu iki mekanizmanın Kuzey Kore'nin nükleer programına karşı caydırıcılığı güçlendirmeye yardımcı olacağını kaydetti.

        Yoon, ayrıca, savunma teknolojilerinin geliştirilmesinin önemine de dikkati çekerek, savunma sanayinin ulusal güvenliğe katkıda bulunabilmesi ve ekonomik ilerlemeyi sağlayan öncü bir sektör haline gelebilmesi için hükümetin desteğinin iki katına çıkacağını belirtti.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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