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Güvenli İnternet Günü'ne özel internette güvende kalmak için ipuçları

Online teknolojinin tüm dünyadaki internet kullanıcıları tarafından daha güvenli ve daha sorumlu bir şekilde kullanılmasını teşvik eden Güvenli İnternet Günü, bu yıl 9 Şubat’a denk geliyor. Peki internette güvende kalmak için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte kimlik avı saldırıları ile fidye yazılımlarından korunma yolları ve evlerde bulunan akıllı cihazları kullanırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda temel ipuçları...

Güvenli İnternet Günü'ne özel internette güvende kalmak için ipuçları - Haberler
BUGÜN O GÜN! İnternette nelere dikkat etmeli?
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HABERTURK.COM

Bugün, online teknolojinin tüm dünyadaki internet kullanıcıları tarafından daha güvenli ve daha sorumlu bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek amacıyla kutlanan Güvenli İnternet Günü.

Bu kapsamda siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Antivirüs, 9 Şubat Güvenli İnternet Günü’ne özel internette güvende kalmanın ipuçlarını sıraladı. İşte kimlik avı saldırıları ile fidye yazılımlarından korunma yolları ve evlerde bulunan akıllı cihazları kullanırken dikkat edilmesi gerekenler…

Kimlik Avı Saldırılarından ve Siber Dolandırıcılıktan Nasıl Korunursunuz?

Koronavirüs temalı spam e-postalardan sahte aşı kampanyaları ve hayır kurumlarına kadar kötü oyuncular, kurbanların hassas bilgilerini ele geçirmek veya cihazlarına kötü amaçlı yazılım yüklemeleri için kandırmaya devam ediyor.

1- E-postayı açmadan önce gönderenin adresini kontrol edin.

2- Aciliyet hissi yaratan, istenmeyen mesajlardan gelen ekleri asla indirmeyin.

3- Mesajı yakından inceleyin, teklifler ve fırsatlar içeren herhangi bir bağlantıya tıklamadan önce dilbilgisi kurallarına uyup uymadığını kontrol edin.

4- Sizinle e-posta, sosyal medya, telefon veya kısa mesaj yoluyla iletişim kuran kişilere kişisel veya finansal bilgi vermeyin.

5- Tüm çevrimiçi hesaplarınız için güçlü ve benzersiz parolalar kullanın.

6- Kimlik avı girişimlerini engellemek için anti-spam filtreli bir güvenlik çözümü kullanın.

7- İstenmeyen veya şüpheli e-postaları silin.

Fidye Yazılımlarından Nasıl Korunursunuz?

Evden çalışan sayısının artmasıyla birlikte tüm platformlardaki kötü amaçlı yazılım saldırılarında ani artışlar fark edildi.

1- Verilerinizi periyodik olarak bulutta veya sisteminize doğrudan bağlı olmayan bir yerel depolama cihazında yedekleyin. Böylece değerli verileri kaybetmekten veya şifre çözme anahtarı için fidye ödemekten endişelenmenize gerek kalmayacaktır.

2- İstenmeyen e-postalar için e-posta hareketlerinizi izleyin ve asla şüpheli bağlantılara veya reklamlara tıklamayın. Çoğu fidye yazılımı, kullanıcıları cihazlarındaki kötü amaçlı dosyaları tıklamaya veya indirmeye ikna eden, özenle hazırlanmış spam iletileriyle e-posta ekleri aracılığıyla gönderiliyor. Bu nedenle, kimlik avı e-postaları için gelen kutularını taramak, fidye yazılımı bulaşmalarını ve mali kayıpları önlemek için en önemli adımlardan biri haline geliyor.

3- Üçüncü parti eklenti veya uygulamalardaki güvenlik açıklarını kötüye kullanan saldırılardan kaçınmak için sistemlerinizi ve uygulamalarınızı güncel tutun.

4- Verilerinizi çalan ve şifreleyen uygulamalardan kaçınmak için yeni bir uygulama indirirken güvenilir kaynakları tercih edin

IoT Cihazlarınızı ve Akıllı Evinizi Nasıl Korursunuz?

Akıllı TV'ler, güvenlik kameraları, bebek monitörleri, akıllı kilitler ve termostatlar gibi akıllı cihazlar hayatımıza rahatlık ve kolaylık katsa da internete bağlı cihazların ortaya çıkışı siber suçlular için de yeni saldırı türleri yarattı.

1- Wi-Fi ağınız için şifreleme ve güçlü parolalar kullanan WPA2 gibi güçlü bir şifreleme yöntemi kullanarak yönlendiricinizin güvenliğini sağlayın.

2- Güçlü ve benzersiz parolalar seçerek siber suçluların IoT cihazlarınıza erişmesini önlemek için tüm akıllı cihazlarınızdaki varsayılan kimlik bilgilerini değiştirin.

3- Akıllı cihazlar için varsayılan ayarları değiştirin, güncelleyin ve ihtiyacınız olmayan özellikleri devre dışı bırakın.

4- Yazılımları güncel tutun ve mümkün oldukça akıllı uygulamalarınız ve çevrimiçi hesaplarınız için iki faktörlü (2FA) veya çok faktörlü (MFA) kimlik doğrulamayı etkinleştirin.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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