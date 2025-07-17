Güvenlik kaynakları: Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı

Suriye’nin Süveyda kentinde önce Bedevi Araplar ile Dürziler arasında başlayan ve daha sonra Şam yönetimi güçleri ile Dürziler arasında meydana gelen çatışmalarda ateşkes sağlandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bölgede iki gün boyunca yaşanan çatışmalar sırasında Türkiye kararlı bir tavır göstererek, Şam yönetiminin yanında yer aldığı ve taraflar arasında sükûnetin sağlanması için her türlü çabayı gösterdi.

Güvenlik kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan FİDAN ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim KALIN'ın muhatapları ile yaptıkları görüşmeleri ve Suriye’de yaşanan gelişmeleri anbean Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’a aktardığını ifade etti.

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Yapılan açıklamada, Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili MİT Başkanı İbrahim KALIN'ın; ABD, Suriye ve İsrail’deki muhatapları birçok görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

MİT Başkanı KALIN, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El ŞARA ile Süveyda’da yaşanan çatışmaların yanı sıra İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını da görüşmüştür. KALIN aynı zamanda çatışmalarla ilgili ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom BARRACK ile sürekli temaslarda bulundu.