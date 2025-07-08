Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: 36 saatlik aşırı sıcaklara dikkat

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in değerlendirmesi şöyle: Türkiye’de 2025 yazının bugüne kadarki en sıcak günlerini yaşıyoruz. Gelecek 36 saat daha “aşırı sıcaklar” ülke genelinde etkili olacak.

Perşembe ve Cuma ise Balkanlar üzerinden serin hava geliyor. Fakat bu serinlik Marmara ve Karadeniz ile İç Anadolu’nun bir kısmında hissedilecek. Ege ve Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu aşırı sıcak günler geçirmeyi sürdürecek görünüyor.

HİSSEDİLEN SICAKLIKLAR 45-48 °C OLABİLİR

Büyük şehirlerde otomobil, baca gazları, asfalt ve koyu zeminler, klima dış üniteleri gibi ısı kaynakları ile birleşen yaz sıcakları, İstanbul gibi merkezlerde hissedileni 45°C - 48°C’lere kadar taşıyabilir. Isı adası etkisi dediğimiz bu durumu kışın ayrı, yazın ayrı etkisiyle metropollerin gelecekte de karşısında gittikçe büyüyen bir yapay etki olacak. Şehirleşme, bir bölgede yıllık ortalama sıcaklıkların yükselmesine yol açıyor. Esintili ve daha yüksek rakımlı yerlerde ise hissedilen sıcaklıklar 38-40°C’lere kadar düşebiliyor.

Meteorolojik kayıtlara bakılınca Güneydoğu’da ve İç Anadolu’da çeşitli merkezlerde en yüksek hava sıcaklığı rekoru 9 Temmuz Çarşamba kırılabilir. Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep’in iç kesimleri 43°C’nin de üstüne çıkabilir.

Bu kadar yüksek sıcaklıklarda saat 11:00 ila 17:00’de gölgede ve ulaşabildiğimiz serin yerlerde kalalım. SERİNLİKLER EGE'Yİ PEK ETKİLEMİYOR REKLAM Yağmursuz geçen günler ile topraklar kurudu, çatladı. Ege ve Akdeniz yangınlarının ardından fırtına zayıfladı, rüzgar batı ve güneybatı yönlerden (deniz üzerinden) orta kuvvette esiyor. Perşembe ve Cuma Marmara’da beklenen serinlik Ege’yi pek de etkilemiyor. Yine de İzmir, Aydın, Manisa, Muğla 40°C’lerden 35-36°C’lere kadar serinleyebilir. Akdeniz’de ayrıca deniz yüzey suyunun Ağustos’u beklemeden 30°C’ye ulaşması, şehirlere deniz üzerinden esen rüzgarların bol su buharı taşımasına yol açıyor. Antalya ve Mersin gibi kentlerde hissedilen sıcaklıklar bir süre 40-45°C civarında seyredecek. Geçtiğimiz günlerin serin ve yağışlı köşesi Doğu Karadeniz’de güneş yüzünü gösteriyor. Trabzon, Rize ve Artvin çevresi gündüz 30-32°C’lere çıkarken Samsun-Zonguldak arasında gölgeler bile 35°C olacak. Batı Karadeniz’de 10 Temmuz Perşembe yağmur ihtimali var. Dar alanlarda kuvvetli ama kısa süreli yağış geçişleri Bartın-Zonguldak çevresinde görülebilir.

MARMARA'DA YAĞMUR BEKLENMİYOR İstanbul’da yağmursuz 40. gün olacak, perşembe ve cuma Batı Karadeniz’den geçecek yağış kütleleri İstanbul’un en azından Anadolu yakasına sokulur mu diye bakıyoruz fakat ihtimaller düşük. Hava sıcaklıkları Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ çevresinde 9 Temmuz Çarşamba 40°C’yi yer yer aşabilir. Marmara’da gelecek hafta da yağmur beklemiyoruz. Hava tahminleri değişmezse 1.5 ay boyunca tek damla düşmemiş olacak. Bu durum oldukça sıra dışı, düşündürücü ve üstüne konuşulası bir durumdur. Susuzluk deniz kıyısı merkezlerimizi de kötü etkileyebilir. Ankara’da gelecek 7 gün oldukça sıcak geçecek. Başkent gündüz gölgede 37°C’lerde seyrederken, gece sıcaklıkları 20°C’lere düşerek en azından gece Ankara’ya rahat veriyor. AŞIRI SICAKLAR YANGIN RİSKİNİ GETİRİYOR Şehirlerde gölge alanlar azaldı, bazı yüksek binaların gölgelediği sokaklar hariç ağaç gölgesi bulmak zor. Oysa güneş altında 45°C hissedilen sıcaklıklar, ağaçlı bir yolda 35°C gibi hissedilir. Yaşam için daha uygun koşullar bu sıcakta gölgeye ve her yaz biraz daha kaybettiğimiz ormanlarımıza bağlı. Aşırı sıcaklar hava daha sakin olsa da yine orman yangını riskini getiriyor. Çarşamba ve Perşembe Güney Ege ve Batı Akdeniz çevresinde yüksek yangın riskine karşı dikkatli ve tedbirli olalım.