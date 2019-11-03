Habertürk ve Show TV'ye ödül

Elazığ'da Haber Ayrıntı Gazetesi'nin 10'uncu yıldönümü dolayısıyla medya ödülleri verildi. Törende mesleki alanlarında başarılı görülen medya mensuplarına plaket verildi.
"Haber" dalında ödül alan Habertürk Diyarbakır muhabiri Veysi İpek ödülünü Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca'dan aldı. İpek konuşmasında yerel medyanın önemine dikkat çekerek teşekkür etti.
Show TV muhabiri Meltem Bozbeyoğlu da ödül alan isimler arasında yer aldı.
Eski Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğü kazada hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş’in eşi Yasemin Güneş'e de ödüle layık görüldü.
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