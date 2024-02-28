Hacet duası okunuşu ve Türkçe anlamı: Hacet duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

Hacet, Arapça kökenli bir kelime olup "ihtiyaç", "gereksinim" veya "özel istek" anlamına gelir. Hacet Duası, kişinin Allah'a olan inancını, teslimiyetini ve O'ndan yardım isteme arzusunu yansıtan özel bir duadır. Bu dua, herhangi bir zamanda, özellikle de hacet namazı kılındıktan sonra edilebilir. Hacet Duası'nın okunuşu, anlamı ve bu duanın tefsiri, duanın niçin ve nasıl okunması gerektiği hakkında derin bir kavrayış sağlar. İşte Hacet Duası'nın okunuşu, Türkçe anlamı ve hacet namazının nasıl kılınacağına dair detaylar…

Hacet Duası Okunuşu

İslam dininde duanın önemi ve hikmeti çok büyüktür. Bu yüzden dualar da ibadet yerine geçmektedir. Allah Teala “Siz isteyin, ben vereyim” buyurmuştur. Dinimizde herhangi bir isteği, arzuyu sadece Allah’tan dileriz. Hacet duası birden fazladır. En bilinen hacet duası ise şudur:

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“Lâ ilâhe illâllah-ül-halîm-ül-kerîm.

Sübhânallahi Rabb-il-arş-il-azîm. Elhamdü lillâhi Rabbil âlemin. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâimi mağfiretike vel ganîmete min külli birrin vesselâmete min külli ismin lâ teda’ lî zenben illâ gafertehü velâ hemmen illâ ferrectehü velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ yâ erhâmerrâhimîn. “

Hacet Duası Anlamı Hacet ihtiyaç, istek anlamına gelmektedir. Bu bağlamda da isteklerin gerçekleştirilmesi için okunur. Aşağıda hacet duası Türkçe anlamı yer almaktadır: “Kerim ve Halîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah, her türlü noksanlıktan münezzehtir. Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Allah’ım! Rahmetini gerektiren şeyleri, kesin affını, her iyiliği elde etmeyi, her günahtan uzak olmayı senden dilerim. REKLAM Ey merhametlilerin en merhametlisi! Affetmediğin hiçbir günah, feraha çevirmediğin hiçbir tasa, senin razı olduğun şeylerden karşılamadığın hiçbir ihtiyaç ile beni baş başa bırakma.” (Tirmizî, Salât, 343) Hacet Duası Tefsiri Hacet Duası, kişinin Allah'ın biricikliğini, yaratıcı oluşunu ve eşsizliğini kabul ettiğini ifade eder. Bu dua, Allah'ın varlığına ve kudretine olan inancı teyit eder ve kişinin O'na olan teslimiyetini gösterir.

Hacet Namazı Nasıl Kılınır? Hacet namazının Yüce Yaradan’dan bir istekte bulunmadan önce kılınması rivayet edilir. Ardından yukarıda açıkladığımız hacet duasını yapıp, dileğinizi, isteğinizi Allah’tan (cc) diliyorsunuz. Aşağıda hacet namazı kılınırken yapılması gerekenler yer almaktadır: Niyet: Hacet namazı kılmak isteyen kişi, öncelikle niyet etmelidir. Niyet, kişinin içinden geçirdiği veya dilinden dökülen, namazı hangi maksatla kıldığını belirten içsel bir eylemdir.

Rekat Sayısı: Hacet namazı genellikle iki ya da dört rekat olarak kılınır. Ancak, kişinin ihtiyacına ve arzusuna bağlı olarak rekat sayısı artırılabilir. On rekat kılabileceği şeklinde de rivayetler bulunmaktadır.

Namazın Kılınışı: Hacet namazını 4 rekat olarak kılacak olan kimse ilk rekatta Fatiha suresinden sonra 3 defa Ayetü’l Kürsi, diğer 3 rekatında da önce Fatiha suresini ardından İhlas, Felak ve Nas surelerini okur.

Duanın yapılması: Namaz kılındıktan sonra yukarıdaki hacet duası yapılır. Hacet namazı ve duası, kişinin samimiyeti, içtenliği ve Allah'a olan inancı ile özeldir. Dua edilirken, kişinin kalpten isteği, dileği veya ihtiyacı dile getirilir.

Büyük Hacet Duası Okunuşu REKLAM Peygamber Efendimiz ilk yıllarında gerçeği iletmek kendisinin Hak peygamber olduğunu bildirmek için Taif şehrine gitmiştir. Ancak Taif şehri Hz. Muhammed’e karşı iftiralar, hakaretler ve şiddet eylemlerinde bulunmuştu. Bunun üzerine Hz. Muhammed Taif halkına karşı kötü niyet beslememiş, “Umarım Allah onların neslinden İslâm’a hizmet verecek imanlı bir topluluk getirir.” Diye duada bulunmuştu. Bu dua Hz. Muhammed’in Taif halkı için ettiği dua olarak da bilinmektedir. “Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kıllete hiyletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn, ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin baiydin yetecehhemuniy, ev ilâ sadiykın kariybin mellektehu emriy. İn lem tekûn ğadbâne aleyye, felâ ubâliy, ğayre enne âfiyeteke evse’u liy. Eûzü binûri vechikelleziy eşrekat lehuz zulûmatu ve saluha aleyhi emruddünya vel âhıreti en yenzile biy ğadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utbâ hatta terdâ ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike.”