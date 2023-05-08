Hadise'den evlilik itirafı

"MURDA İLE ARKADAŞIZ"



Hadise öte yandan Murda ile hakkında çıkan aşk dedikoduları hakkında ise, “Aramızda sürekli bir şey olduğu yazılıyor - çiziliyor. Bunlar olacak ama biz çok iyi iki dostuz. Biz çok güzel bir uyum yakaladık. Böyle durumlarda hemen bir yakıştırma yapılıyor. Murda benim canım dostum. Çok güzel vakit geçiriyoruz ve çok güzel şarkılar yazıyoruz” açıklamasını yapmıştı.