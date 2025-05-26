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        Haberler Magazin Hadise'nin Maldivler kaçamağı - Magazin haberleri

        Hadise'nin Maldivler kaçamağı

        Hadise, tatil sezonunu Maldivler'de açtı. Güneşin keyfini çıkaran şarkıcı, fotoğraflarını; "Hayalimdeki kaçamak" notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 10:15 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:15
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        Hadise, bu yıl güneşin ve denizin keyfini çıkarmak için tatil sezonunu yurt dışında açtı.

        Maldivler'e giden şarkıcı, tatilinden kesitleri de sosyal medya hesabından yayımladı.

        Kimi zaman okyanusun kıyısında kimi zaman ise salıncakta bikinisiyle poz veren şarkıcı, paylaşımına; "Hayalimdeki kaçamak" ifadelerini not düştü.

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        #hadise
        #Maldivler
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