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Hafta içi TDK: Haftaiçi birleşik mi yazılır? Hafta içi ayrı mı yazılır?

Haftaiçi birleşik mi yazılır? Hafta içi ayrı mı yazılır? Sözcüğün doğru yazılışı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TDK sitesinde sözlükten arama yaparak doğru yazım şeklini bulduk. İşte "hafta içi" TDK yazım kurallarına göre doğru yazım şekli...

Hafta içi TDK: Haftaiçi birleşik mi yazılır?

Haftaiçi kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte haftaiçi kelimesinin yazım şekli.

HAFTAİÇİ Mİ, HAFTA İÇİ Mİ?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda hafta içi kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Hafta içi isimdir.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "hafta içi" şeklinde ayrı yazılır. 

 

 

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