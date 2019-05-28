Yıldönümü TDK: Yıldönümü birleşik mi yazılır?

Yıldönümü kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte yıldönümü kelimesinin yazım şekli.

YILDÖNÜMÜ MÜ, YIL DÖNÜMÜ MÜ?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda yıldönümü kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Yıl dönümü isimdir.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "yıl dönümü" şeklinde ayrı yazılır.