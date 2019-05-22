Hergün kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelime de anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte hegün kelimesinin yazım şekli.

HERGÜN MÜ, HER GÜN MÜ?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda hergün kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Her gün zarftır.

TDK'dan alınan bilgilere göre "her gün" şeklinde ayrı yazılır.