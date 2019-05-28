Hoş bulduk TDK: Hoşbulduk birleşik mi yazılır?

Hoşbulduk kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte hoş bulduk kelimesinin yazım şekli.

HOŞBULDUK MU, HOŞBULDUK MU?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda hoşbulduk kelimesi sözlükte bulunmamaktadır.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "hoş bulduk" şeklinde ayrı yazılır.