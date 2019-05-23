Haftasonu kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelime de anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte haftasonu kelimesinin yazım şekli.

HAFTASONU MU, HAFTA SONU MÜ?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda haftasonu kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Hafta sonu isimdir.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "hafta sonu" şeklinde ayrı yazılır.

Haftanın son günleri, genellikle cumartesi ve pazar anlamındadır.

"Hafta sonları çıktığı annesinin evinde, hep kıyılarda çekinik durdu." - E. Atasü