Hoşgeldin TDK: Hoşgeldin birleşik mi yazılır?

Hoşgeldin kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte hoşgeldin kelimesinin yazım şekli.

HOŞGELDİN Mİ, HOŞ GELDİN Mİ?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda hoşgeldin kelimesi sözlükte bulunmamaktadır.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "hoş geldin" şeklinde ayrı yazılır.