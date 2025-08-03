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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı!

        Altın fiyatlarında son durum 3 Ağustos 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 3 Ağustos Pazar verileri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Altın haftayı yükselişle noktalamıştı. Güncel verilere göre ise haftanın son gününde ons altın 3 bin 364 dolar, gram altın 4 bin 395 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 3 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 07:44 Güncelleme: 03.08.2025 - 07:44
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        1

        Altın piyasasında son durum yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Bu nedenle Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. Hafta boyu inişli çıkışlı bir grafik çizen altın, haftayı yükselişle noktaladı. Güncel verilere göre, 3 Ağustos Pazar günü altının gram fiyatı 4 bin 395 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.394,95

        Satış: 4.395,45

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.362,03

        Satış: 3.364,92

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.031,92

        Satış: 7.186,56

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.127,69

        Satış: 28.658,33

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.554,00

        Satış: 28.714,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.019,90

        Satış: 14.373,12

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.127,69

        Satış: 28.658,33

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.029,48

        Satış: 29.761,67

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.400,01

        Satış: 3.364,99

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.995,52

        Satış: 4.202,30

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.121,00

        Satış: 71.675,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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