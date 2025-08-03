Altın piyasasında son durum yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Bu nedenle Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. Hafta boyu inişli çıkışlı bir grafik çizen altın, haftayı yükselişle noktaladı. Güncel verilere göre, 3 Ağustos Pazar günü altının gram fiyatı 4 bin 395 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları…