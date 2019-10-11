Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; modacı Hakan Akkaya, önceki gün yardımcısı ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Şapkasını kafasına çeken ve gözlük takan modacının, peçete ile yüzünü saklaması dikkat çekti.

Muhabirlerin kendisini fark etmesi ile şaşkınlık yaşayan Akkaya, "Nereden gördünüz? Nasıl tanıdınız, pes!" dedi. Elindeki peçetenin sebebini soran muhabirlere yanıt veren modacı, "Arkadaşlar dişçiden çıktım, implant yaptırdım. Ağzım uyuşuk, o yüzden peçete ile kapattım" şeklinde konuştu.

Akkaya, aracının gelmesinin ardından oradan ayrıldı.