Hakan Çalhanoğlu'nun eşi, iki çocuğunun annesi Sinem Çalhanoğlu, 30'uncu yaşına girdi.

Ünlü futbolcu, eşinin doğum gününe özel, sürpriz bir parti organize etti.

Sinem Çalhanoğlu'nun doğum günü partisinde, çiftin aileleri ve yakın arkadaşları yer aldı.

Hakan Çalhanoğlu, futbolda olduğu kadar dans etmede de usta olduğunu gözler önüne serdi.

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"NE KADAR ŞANSLI OLDUĞUMU BİR KEZ DAHA ANLADIM"

Sinem Çalhanoğlu, duygularını; "Ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anlamama sebep olan canım eşime, aileme ve tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız sizleri çok seviyorum" sözleriyle ifade etti.

"İYİ Kİ VARSIN AŞKIM"

Hakan Çalhanoğlu da eşine "İyi ki varsın aşkım, seni çok seviyorum" sözleriyle karşılık verdi.