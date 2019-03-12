Hakan Muhafız yeni sezon ne zaman başlayacak? sorusu dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Netflix'in ilk Türkiye dizisi olarak geçen sene ilk sezonuyla fırtınalar estiren Hakan: Muhafız 2. sezon için onay aldıktan sonra, yeni sezon hazırlıklarına başlanmıştı. Bugün ise Netflix Türkiye üzerinden dizinin oyuncuları, izleyicilere bir mesaj iletti ve Hakan: Muhafız 2. sezon tarihini açıkladı. İşte Hakan: Muhafız dizisine dair detaylar...

HAKAN: MUHAFIZ 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hakan: Muhafız oyuncularının kamera karşısına geçerek izleyicilere gönderdiği mesaj, Netflix Türkiye hesapları üzerinden bugün yayınlandı. Mesaja göre Hakan: Muhafız 2. sezonu 26 Nisan'da yayınlanacak.

HAKAN MUHAFIZ'IN KONUSU

Zamanı geldi. The Protector, çok yakında sadece Netflix’te. Hakan'ın sıradan devam eden hayatı, İstanbul’u korumakla yükümlü, gizli ve kadim bir zümreye bağlı olduğunu öğrendiğinde birden altüst olmuştur.

Yaşadığı şehir, Ölümsüzler’in tehdidi altındadır. Hakan şehri nasıl koruyacağını hızlıca öğrenmek zorundadır. Ancak, hazırlıksız yakalandığı bu görevi üstlenmeyi reddetmektedir. Hakan, Son Muhafız olarak kaderinin gerektirdiğini yerine getirebilecek mi?