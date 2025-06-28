Hakim ve savcı atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! HSK atama kararnamesi ile hakim ve savcı atama isim listesi
HSK atamaları isim listesi 2025 belli oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre, adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 olmak üzere toplam 4 bin 36 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi. Ayrıca kararnameyle 24 ilin başsavcısı da değişti. HSK adli ve idari yargı atama kararnamesi ile hakim ve savcı atama listesine 28 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete üzerinden erişim sağlanabiliyor. İşte, 28 Haziran 2025 HSK hakim ve savcı ataması isim listesi öğrenme ekranı...
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle adli ve idari yargıda, 4 binden fazla hakim ve savcının görev yeri değişti. Adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda 338 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. Ayrıca 24 ilin başsavcısı da değişti. HSK adli ve idari yargı kararnamesine 28 Haziran tarihli 32940 sayılı Resmi Gazete’den ulaşılabiliyor. Peki, hakim ve savcı atama listesi nasıl öğrenilir? İşte, 28 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları ile HSK hakim savcı ataması sorgulama ekranı.
HSK ATAMA KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.
Kararda, HSK Birinci Dairesinin 27 Şubat'ta 336 sayılı, 13 Mart'ta 441 ve 442 sayılı, 17 Nisan'da 615 sayılı ve 20 Haziran'da 963 ve 964 sayılı atama kararlarının listesine yer verildi.
4 BİN 36 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
Buna göre, adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 olmak üzere 4 bin 36 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.
HSK HAKİM VE SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ SORGULAMA
HSK kararnamesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından hakim savcı ataması sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı.
HAKİM VE SAVCI ATAMASI İSİM LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
24 İLİN BAŞSAVCISI DA DEĞİŞTİ
Ayrıca, kararnameyle 24 ilin başsavcısı da değişti.
Bu illerde yapılan başsavcı değişiklikleri ise şu şekilde:
"Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Özkan Levent Taşkoparan Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Gökhan Kapağan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara Van Cumhuriyet Başsavcılığına, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığına, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu Batman Cumhuriyet Başsavcılığına, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına, Tire Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına, Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çalış Artvin Cumhuriyet Başsavcılığına, Erbaa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına ve Urla Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yavuz Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığına atandı."
Öte yandan, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına getirilirken, yerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı atandı.
ADALET BAKANI TUNÇ: BAŞARILAR DİLİYORUM
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı atamalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç, yaptığı açıklamada "Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından yapılan adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakimlerine ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.