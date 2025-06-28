ADALET BAKANI TUNÇ: BAŞARILAR DİLİYORUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı atamalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada "Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından yapılan adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakimlerine ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.