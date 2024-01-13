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        Ateşi çıkan minik Evrim, kardan kapanan yolun 3 saatte açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ateşi yükselen 2,5 yaşındaki Evrim Şen, kar nedeniyle kapanan yolda ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırılarak tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 21:03 Güncelleme: 13.01.2024 - 21:05
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        Ateşi çıkan minik Evrim, kardan kapanan yolun 3 saatte açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ateşi yükselen 2,5 yaşındaki Evrim Şen, kar nedeniyle kapanan yolda ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırılarak tedaviye alındı.

        Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyünün Çobanpınar mezrasında ateşi yükselen minik Evrim Şen için yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. İl Özel İdaresi ekipleri de kendilerine ulaşan bilgi üzerine 3 saatlik çalışmayla yolu açtı, sağlık ekipleri de köye ulaştı. Minik Evrim, yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan minik Evrim'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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