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        Hakkari'de arızaya müdahale için giden elektrik arıza ekipleri tipiye yakalandı

        Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında enerji nakil hatlarındaki arızaları gidermek için bölgeye giden Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, kar ve yoğun tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 23:14 Güncelleme: 12.01.2024 - 23:14
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        Hakkari'de arızaya müdahale için giden elektrik arıza ekipleri tipiye yakalandı
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        Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında enerji nakil hatlarındaki arızaları gidermek için bölgeye giden Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, kar ve yoğun tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

        İlçeye bağlı Ortaklar köyü yakınındaki bazı enerji nakil hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle arızalar meydana geldi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen VEDAŞ Derecik Şefliği görevlileri, kar ve yoğun tipi nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.

        Zor koşullarda enerji nakil hattının geçtiği yere ulaşan görevliler, arızayı gidererek çevredeki yerleşim yerlerine elektrik verilmesini sağladı.

        Görevliler, bölgeye gittikleri sırada yaşadıkları zorluğu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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