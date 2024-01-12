Hakkari'de arızaya müdahale için giden elektrik arıza ekipleri tipiye yakalandı

Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında enerji nakil hatlarındaki arızaları gidermek için bölgeye giden Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, kar ve yoğun tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

İlçeye bağlı Ortaklar köyü yakınındaki bazı enerji nakil hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle arızalar meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen VEDAŞ Derecik Şefliği görevlileri, kar ve yoğun tipi nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.

Zor koşullarda enerji nakil hattının geçtiği yere ulaşan görevliler, arızayı gidererek çevredeki yerleşim yerlerine elektrik verilmesini sağladı.

Görevliler, bölgeye gittikleri sırada yaşadıkları zorluğu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

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