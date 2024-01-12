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        Haberler Ekonomi Teknoloji Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç - Teknoloji Haberleri

        Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç

        Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yapacağı yolculuğun Türkiye'nin uzay çalışmalarına katkıda bulunacağını belirterek "Bu yolculuk bizim için amaç değil, uzay çalışmaları yolunda gerçekleştirmek istediklerimize ulaşmak için yalnızca bir araç. Bu, sadece bir başlangıç." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 20:52 Güncelleme: 12.01.2024 - 20:52
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        Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
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        ABD'nin Florida eyaletinde ekip arkadaşlarıyla karantinada bulunan Türk astronot Gezeravcı, birçok gazetecinin katıldığı, İngilizce gerçekleştirilen çevrim içi basın toplantısına katıldı.

        Uzay yolculuğu öncesinde duygularını sorduğu Gezeravcı hem askeri hem de sivil pilotluk yaptığını belirterek "Başından beri uzayla ilgili hayallerini çıplak gözle görebildiğim gökyüzü ile sınırlı tutmak zorunda kalan biri olarak söylüyorum; gelecek nesillerimiz için bu durum artık geçerli değil. Onların yolu açık olacak." diye konuştu.

        Alper Gezeravcı, yapacağı uzay yolculuğunun Türk insanının hayallerini gökyüzünden, uzayın derinliklerine taşıyacağını söyledi.

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        “BU YOLCULUK BİZİM İÇİN AMAÇ DEĞİL, YALNIZCA BİR ARAÇ”

        Türkiye'nin uzun yıllardır yerli uydu teknolojileri ile uzay çalışmalarının içinde olduğunun altını çizen Gezeravcı, "Bu yolculuk bizim için amaç değil, uzay çalışmaları yolunda gerçekleştirmek istediklerimize ulaşmak için yalnızca bir araç. Bu sadece bir başlangıç." ifadelerini kullandı.

        Uzaya insan göndermenin Türk uzay araştırmalarını yeni bir aşamaya ulaştıracağını vurgulayan Gezeravcı, Türk halkına hitaben Türkçe verdiği mesajda şunları kaydetti:

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        "Bu yayını izleme şansı olan tüm vatandaşlarımıza şunu iletmek isterim; devletimizin vermiş olduğu güçlü kararla gelecek nesillerimizin hayallerini yıllardır perdeleyen, bu perdenin açılmasına ve hayallerini uzayın derinlilerine kadar ulaştırabilecek bu yola vesile olan herkese minnettarım. Devletimizin güçlü kararı ve kadirşinas milletimizin sağladığı imkanlarla bu görevi burada gerçekleştiriyoruz. En kısa zamanda, bana verilen bu emaneti tamamlayıp geri geliyor olacağım."

        KİŞİSEL PERFORMANS VERİLERİNİN ÖLÇÜMÜ İÇİN SİYAH YÜZÜK TAKIYORLAR

        AA muhabirinin Gezeravcı ve İsveçli ekip arkadaşı Marcus Wandtın parmaklarına taktığı siyah yüzüğü de sorması üzerine Gezeravcı, "Son teknoloji ürünü bu yüzükleri, günlük performansımızla ilgili bazı verileri toplamak için kullanıyoruz." dedi.

        Uzay şirketi Axiomun, kendilerine İspanyol antrenör Emiliano Ventura’yı tahsis ederek özellikle bedensel kondisyonlarını yakından izlediğini aktaran Gezeravcı, "İleri düzey atletik idmanlar yaptırıyor. Bu yüzükleri, kişisel performans verilerimizin ölçülmesi ve karşılaştırılması için burada olduğu gibi Uluslararası Uzay Merkezinde de takacağız." diye konuştu.

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