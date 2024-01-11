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        Hakkari'de eğitime 'kar' engeli

        HAKKARİ'de etkili olan kar nedeniyle il genelinde ilk ve ortaöğretimde eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 21:59 Güncelleme: 11.01.2024 - 21:59
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        Hakkari'de eğitime 'kar' engeli
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        HAKKARİ'de etkili olan kar nedeniyle il genelinde ilk ve ortaöğretimde eğitime 1 gün ara verildi.

        Kentte etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk ve ortaöğretimde eğitime 12 Ocak Cuma günü ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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