Hakkari'de eğitime 'kar' engeli HAKKARİ'de etkili olan kar nedeniyle il genelinde ilk ve ortaöğretimde eğitime 1 gün ara verildi.

HAKKARİ'de etkili olan kar nedeniyle il genelinde ilk ve ortaöğretimde eğitime 1 gün ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk ve ortaöğretimde eğitime 12 Ocak Cuma günü ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.