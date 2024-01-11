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        AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Yılmaz, gazetecilerle buluştu

        AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, "10 Ocak Gazeteciler Günü" dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:12 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:21
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        AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Yılmaz, gazetecilerle buluştu
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        AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, "10 Ocak Gazeteciler Günü" dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

        Başkan Yılmaz, kentteki bir kafede basın mensuplarının gününü kutladı, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Gazetecilere görevlerinde başarı dileyen Yılmaz, gazetecilik mesleğinin önemine değindi.

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