AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Yılmaz, gazetecilerle buluştu

AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, "10 Ocak Gazeteciler Günü" dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Başkan Yılmaz, kentteki bir kafede basın mensuplarının gününü kutladı, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gazetecilere görevlerinde başarı dileyen Yılmaz, gazetecilik mesleğinin önemine değindi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.