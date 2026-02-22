Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi Çelik'ten veda ziyaretleri

        İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde veda ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 15:47
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Çelik, ilk olarak Çukurca ilçesini ziyaret etti.

        Kaymakam Emre Cebeci ile bir araya gelen Çelik, daha sonra Hükümet Konağı bahçesinde kurum müdürleri ve vatandaşlarla vedalaşarak helallik istedi.

        Çelik, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ile Yüksekova ilçesine geçti.

        Burada Kaymakam Mustafa Akın ile görüşen Çelik, Hükümet Konağı bahçesinde kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşlardan helallik isteyen Çelik, Hakkari'de görev yapmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

        Kent insanından her zaman iyilik ve güzellik gördüğünü belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "İnsanlarımızın yüreğindeki sevgiyi, samimiyeti ve kardeşliği yakından hissettim. Dualarım hep şu yönde oldu. 'Rabb'im bu güzel coğrafyayı her türlü kötülükten korusun.' Bizler iyilik üzerine kurulu bir yaşam için mücadele ettik. Kendimi Hakkarili olarak görüyorum. Fiziken buradan ayrılıyor olabilirim ancak gönül bağım her zaman burada olacak. Bu şehirde iyiliklerin ve güzelliklerin hakim olması için elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, sizlerin sorunlarını Ankara'da elimden geldiğince çözüme kavuşturmak için çalışacağım."

        Konuşmanın ardından bir vatandaş, Çelik'e tablo hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

