İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Çelik, iftarda kurum amirleri ve STK temsilcileriyle buluştu

        İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, iftar programında kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

        Giriş: 22.02.2026 - 21:16
        Valilikçe öğretmenevinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        İftarın ardından konuşan Çelik, kentten güzel duygularla ayrılacağını söyledi.

        Hayatta herkesin bir görevi olduğunu ifade eden Çelik, 7 yaşında başladığı ilk işinde sabah kahvehaneyi açarak ocağın altını yaktığını anlattı.

        Hayat yolculuğu boyunca alın teriyle birçok farklı görev üstlendiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

        "En son bu görevi yapıyoruz. Al bayrak altında insanımıza hizmet etme anlayışıyla bir araya geldiğim siz değerli dostlarıma, mesai arkadaşlarıma ve yol yürüdüğüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Burada herkeste şunu gördüm. Kentimizdeki birçok sorunu çözme iradesini sahada hep birlikte ortaya koyduk. Bunun çaba ve gayreti dışında hiçbir hedefimiz olmadı. Hayatta ulaşabileceğimiz en iyi yer iyi insan olmaktır. Rab'bim hepimize iyi insan olmayı nasip etsin. Burası iyi insanların memleketi. Hepimizin bu iyiliği büyütmesi lazım. Yaşattığınız her türlü iyilik için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bende bir hak varsa helal olsun, sizler de hakkınızı helal ediniz.

        Vali Yardımcısı Orçun Cüneyt Zor ise mesleki anlamda Çelik'ten çok şey öğrendiklerini belirterek, sağladığı desteklerden dolayı kendisine teşekkür etti.

        AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya'da Çelik'e kentte yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, doğruluk, adalet ve güvenilirliğin her şeyden önemli olduğunu, Çelik'in görev süresi boyunca bu ilkeler doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti.

        Çelik'in katılımcılarla vedalaştığı programa, Yüksekova 3. Piyade Tümeni Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar, kadın kooperatiflerinin yöneticileri ile kanaat önderleri de katıldı.

