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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Victor Ruiz açıklaması: 2.7 milyon euro'luk ödeme! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Victor Ruiz açıklaması: 2.7 milyon euro'luk ödeme!

        Beşiktaş, eski oyuncusu Victor Ruiz'e ödeme yapıldığını ve bu ödemeyle olası transfer yasağının önüne geçildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 19:20 Güncelleme: 11.01.2024 - 19:20
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        Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklaması!
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        Beşiktaş, eski oyuncusu Victor Ruiz için 2 Milyon 728 bin 838 euro ödeme yapıldığını açıkladı.

        Siyah-beyazlılar, bu ödemeyle olası transfer yasağının önüne geçildiğini duyurdu.

        Beşiktaş'ın transfer açıklaması şu şekilde:

        "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Victor Ruiz Torre arasında 7 Ağustos 2019 tarihinde imzalanan, 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli sözleşme çerçevesinde, oyuncunun 489 bin Euro tutarındaki ücretinin süresinde ödenmemesi nedeniyle oyuncu sözleşmesini 15 Temmuz 2020 tarihinde tek taraflı olarak feshetmiştir.

        22.12.2023 tarihinde şirketimizce KAP'ta açıklandığı üzere, taraflar arasındaki uyuşmazlığa ilişkin olarak Spor Tahkim Mahkemesi (Court of Arbitration for Sport "CAS") tarafından 20 Aralık 2023 tarihinde verilen karara göre ise, şirketimizin Victor Ruiz Torre'ye bakiye ücret ve fesih tazminatını yıllık 5% faizi ile ödemesine karar verilmiştir.

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        Kulübümüz bu doğrultuda;

        * Futbolcunun bakiye alacağı kapsamında 270.000 EURO ve vade tarihlerinden ödeme tarihine kadar işleyen yıllık %5 faizini,

        * Fesih tazminatı kapsamında ise 2.048.538,93 EURO ve bu tazminat tutarına 22 Temmuz 2020 tarihinden ödeme tarihine kadar işleyen yıllık %5 faizini,

        * Yargılama gideri kapsamında 6.000 CHF ile birlikte; toplamda 2.728.838 EURO ödeyerek uyuşmazlık dosyasını kapatmış ve olası bir transfer yasağının önüne geçmiştir."

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