Yüksekova'da yapılan Kayaklı Koşu Milli Takım seçmeleri sona erdi Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kayaklı Koşu Milli Takım seçmeleri için yapılan eleme yarışları sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kayaklı Koşu Milli Takım seçmeleri için yapılan eleme yarışları sona erdi.

Kamışlı köyündeki Sporcu Kamp Merkezi'nde düzenlenen organizasyona katılan 26 sporcu, 2 bin 500 metre uzunluğundaki pistte milli takıma seçilmek için yarıştı.

Yarışların sonunda dereceye giren 4 kız ve 4 erkek sporcu, milli takıma seçildi. Bu sporcular, milli takım formasıyla uluslararası müsabakalarda mücadele edecek.