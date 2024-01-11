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        Yüksekova'da yapılan Kayaklı Koşu Milli Takım seçmeleri sona erdi

        Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kayaklı Koşu Milli Takım seçmeleri için yapılan eleme yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 20:19 Güncelleme: 11.01.2024 - 20:35
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        Yüksekova'da yapılan Kayaklı Koşu Milli Takım seçmeleri sona erdi
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        Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kayaklı Koşu Milli Takım seçmeleri için yapılan eleme yarışları sona erdi.

        Kamışlı köyündeki Sporcu Kamp Merkezi'nde düzenlenen organizasyona katılan 26 sporcu, 2 bin 500 metre uzunluğundaki pistte milli takıma seçilmek için yarıştı.

        Yarışların sonunda dereceye giren 4 kız ve 4 erkek sporcu, milli takıma seçildi. Bu sporcular, milli takım formasıyla uluslararası müsabakalarda mücadele edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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