        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı

        Hakkari'nin Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda organize suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, aralarında personelin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 19:54
        Hakkari'de suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı

        Hakkari'nin Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda organize suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, aralarında personelin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucunda organize faaliyet gösteren bir suç örgütü tespit edildi.

        Çalışmalarda, şüphelilerin uyuşturucu sevkini kuryeler aracılığıyla yaptığı, havalimanında taşeron yer hizmetlerinde görev yapan bazı personelden yardım aldıkları belirlendi.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonda, 5 kilogram sentetik uyuşturucu ve 4 kilogram eroin ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

