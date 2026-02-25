Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Yüksekova'da özel gereksinimli öğrenciler için "Uygulama Evi" açıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler için kurulan "Uygulama Evi" hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 14:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da özel gereksinimli öğrenciler için "Uygulama Evi" açıldı

        Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler için kurulan "Uygulama Evi" hizmete açıldı.

        Özel Eğitim Uygulama Okulu bünyesinde kurulan Uygulama Evi'nin açılışı için program düzenlendi.

        Okulun konferans salonunda düzenlenen programda özel gereksinimli öğrenciler, dans gösterisi yaptı.

        Programa katılan Kaymakam Mustafa Akın, açılışını yaptığı Uygulama Evi'nin öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin ve kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da özel öğrenciler için 'Uygulama Evi' açıldı
        Yüksekova'da özel öğrenciler için 'Uygulama Evi' açıldı
        Yüksekova'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 kişi yaralandı
        Yüksekova'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 kişi yaralandı
        Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı başladı
        Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı başladı
        Hakkarili Rojevin Kaya Türkiye üçüncüsü oldu
        Hakkarili Rojevin Kaya Türkiye üçüncüsü oldu
        Yüksekova'da şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Yüksekova'da şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor
        Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor