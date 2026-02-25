Yüksekova'da özel gereksinimli öğrenciler için "Uygulama Evi" açıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler için kurulan "Uygulama Evi" hizmete açıldı.



Özel Eğitim Uygulama Okulu bünyesinde kurulan Uygulama Evi'nin açılışı için program düzenlendi.



Okulun konferans salonunda düzenlenen programda özel gereksinimli öğrenciler, dans gösterisi yaptı.



Programa katılan Kaymakam Mustafa Akın, açılışını yaptığı Uygulama Evi'nin öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.



Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin ve kurum amirleri katıldı.

