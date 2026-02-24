Canlı
        Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:14
        Yüksekova'da şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Çobanpınar köyü yolunda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kamyonetin sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

