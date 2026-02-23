Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Çelik için uğurlama programı düzenlendi

        İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, düzenlenen programla kentten uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 15:09
        İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Çelik için uğurlama programı düzenlendi

        İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, düzenlenen programla kentten uğurlandı.

        Valilik önünde düzenlenen programda konuşan Çelik, uğurlamaya gelen herkese teşekkür ederek, kentte görev yaptığı süre boyunca bölgeden hep emin olduğunu söyledi.

        Kentte hep iyilik gördüğünü belirten Çelik, "Binlerce dua alarak bu emin kentten bugün itibarıyla ayrılıyoruz. Fiziken ayrılıyoruz. Hakkarili bir gencimiz, 'Hakkari'den bir vali gitmiyor, Hakkarili bir vali Ankara'ya gidiyor' diye yazmıştı. Gerçekten o halaylarda el ele tutuşarak, taziyede, sıkıntıda, mutlulukta, acımız ve hüznümüzü paylaşarak bir ve beraber olduk." dedi.

        Kentin her anlamda kenetlenmeye ihtiyacının olduğunu dile getiren Çelik, "Sağ olun hepiniz destek verdiniz. Hakkari demek iyilik, güzellik ve emin kent demek. 27 yıldır devletin birçok kademesinde çalıştım. Beraber yaşadık, beraber zorluklara katlandık. İyilikler, güzellikler hep sizinle olsun. Rabb'im kentimizi, ülkemizi bütün kötülüklerden korusun. Birlik olun, iyiliklerden yana olun. Allah'a emanet olun." ifadesini kullandı.

        Çelik, daha sonra uğurlamaya gelenlerle vedalaştı.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

