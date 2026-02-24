Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 12:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

        Karayolları 117. Şube Şefliği, kar nedeniyle kapalı olan 2 bin 500 rakımlı üs bölgesinin yolunda çalışma başlattı.

        Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerleyen ekipler, yolun büyük bölümünü kardan temizledi.

        Ekipler, kapalı bulunan 2 kilometrelik kısmı da kısa sürede açmayı hedefliyor.

        Van'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!

        Benzer Haberler

        Şemdinli'de iş makinesinin boyunu bulan kar tünellerinde çalışma
        Şemdinli'de iş makinesinin boyunu bulan kar tünellerinde çalışma
        Çatıdan düşen kar kütlesi seyir halindeki minibüse zarar verdi
        Çatıdan düşen kar kütlesi seyir halindeki minibüse zarar verdi
        Bakan Yardımcılığına atanan Vali Çelik, Hakkari'ye veda etti
        Bakan Yardımcılığına atanan Vali Çelik, Hakkari'ye veda etti
        İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Çelik için uğurlama programı düzenlend...
        İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Çelik için uğurlama programı düzenlend...
        Bakan Yardımcısı Çelik Hakkari'den ayrıldı
        Bakan Yardımcısı Çelik Hakkari'den ayrıldı
        Yüksekova'da yağışta evi yıkılan aileye destek
        Yüksekova'da yağışta evi yıkılan aileye destek