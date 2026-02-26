Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 26.02.2026 - 00:11
        Hakkari'de silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, ilçede C.G. ve G.G'nin uyuşturucu bulundurup satışını yaptıkları bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, mavzer tüfek, 2 el bombası, tabanca, 19 şarjör, 424 fişek, 2 kütüklük ve 34 doldurma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda C.G. gözaltına alındı, G.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

