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        Şemdinli Kaymakam Ateş, Kur'an kurslarını ziyaret etti

        Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:52 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:23
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        Şemdinli Kaymakam Ateş, Kur'an kurslarını ziyaret etti
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        Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        Öğrencilerle sohbet eden Ateş, çocukların her konuda donanımlı olarak yetişmeleri gerektiğini söyledi.

        Çocukların kişiliklerinin oluşmaya başladığı dönemde Kur'an-ı Kerim'le tanıştırmanın, milli, manevi ve kültürel değerleri paylaşmanın çok önemli olduğunu belirten Ateş, "Sağlam temelle yetişen çocuklar gelecekte çok daha iyi yerlere gelmektedirler." dedi.

        Kaymakam Ateş'e Şemdinli Müftüsü Rıdvan Şahin de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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