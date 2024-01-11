Şemdinli Kaymakam Ateş, Kur'an kurslarını ziyaret etti Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Ateş, çocukların her konuda donanımlı olarak yetişmeleri gerektiğini söyledi.

Çocukların kişiliklerinin oluşmaya başladığı dönemde Kur'an-ı Kerim'le tanıştırmanın, milli, manevi ve kültürel değerleri paylaşmanın çok önemli olduğunu belirten Ateş, "Sağlam temelle yetişen çocuklar gelecekte çok daha iyi yerlere gelmektedirler." dedi.

Kaymakam Ateş'e Şemdinli Müftüsü Rıdvan Şahin de eşlik etti.