Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        AK Parti Hakkari İl Başkanı Kaya, basın mensuplarıyla buluştu

        AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 21:12 Güncelleme: 13.01.2026 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Hakkari İl Başkanı Kaya, basın mensuplarıyla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Hakkari Evi'nde düzenlenen programda konuşan Kaya, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Gazetecilerin zorlu bir coğrafyada önemli bir görev üstlendiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

        "Tarafsız, bağımsız ve objektif bir anlayışla en zor şartlarda halkımıza doğru ve hızlı haberi ulaştırma noktasında gösterdiğiniz dirayet takdire şayandır. Sizlerin şahsında tüm ilçelerimizde görev yapan basın emekçilerimizi kutluyorum. Coğrafyamız zor süreçlerden geçti ancak bugün çok şükür huzur hakim. Temennimiz bu huzurun kalıcı olmasıdır. Ülkemizde ve komşu coğrafyalarda savaşların ve çatışmaların son bulmasını diliyoruz."

        Programa, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva ve teşkilat mensupları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Fethiyespor-Galatasaray
        CANLI | Fethiyespor-Galatasaray
        Trump: Protestoya devam edin
        Trump: Protestoya devam edin
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"

        Benzer Haberler

        Yüksekova-Şemdinli kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
        Yüksekova-Şemdinli kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
        Hakkari'de kar ve tipide mahsur kalan minibüs kurtarıldı
        Hakkari'de kar ve tipide mahsur kalan minibüs kurtarıldı
        Yüksekova'da kar yağışı ve sis ulaşımı aksatıyor Yüksekova-Ankara uçak sefe...
        Yüksekova'da kar yağışı ve sis ulaşımı aksatıyor Yüksekova-Ankara uçak sefe...
        Yüksekova-Şemdinli yolunda kar esareti: Ulaşım tamamen durdu
        Yüksekova-Şemdinli yolunda kar esareti: Ulaşım tamamen durdu
        Yüksekova'da kar esareti Kar kalınlığı yükseklerde 2 metreyi aştı, 160 yerl...
        Yüksekova'da kar esareti Kar kalınlığı yükseklerde 2 metreyi aştı, 160 yerl...
        Hakkari'de 160 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Hakkari'de 160 yerleşim yeri ulaşıma kapandı