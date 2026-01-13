AK Parti Hakkari İl Başkanı Kaya, basın mensuplarıyla buluştu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hakkari Evi'nde düzenlenen programda konuşan Kaya, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin zorlu bir coğrafyada önemli bir görev üstlendiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Tarafsız, bağımsız ve objektif bir anlayışla en zor şartlarda halkımıza doğru ve hızlı haberi ulaştırma noktasında gösterdiğiniz dirayet takdire şayandır. Sizlerin şahsında tüm ilçelerimizde görev yapan basın emekçilerimizi kutluyorum. Coğrafyamız zor süreçlerden geçti ancak bugün çok şükür huzur hakim. Temennimiz bu huzurun kalıcı olmasıdır. Ülkemizde ve komşu coğrafyalarda savaşların ve çatışmaların son bulmasını diliyoruz."

Programa, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva ve teşkilat mensupları katıldı.