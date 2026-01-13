Hakkari'de taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildi

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bölgede olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl genelinde eğitim ve öğretim yarın devam edecek ancak ilimizde etkisini sürdüren kar yağışı ve buna bağlı çığ riski nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrencilerimiz 14 Ocak Çarşamba günü 1 bir gün idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, hava muhalefeti nedeniyle şehir merkezi veya kırsal alan ayrımı olmaksızın eğitim kurumlarına ulaşmakta zorluk yaşayan veya yaşayacak olan öğrencilerimiz de 1 bir gün idari izinli sayılacaktır."