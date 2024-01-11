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        Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nda 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücüspor'da, 5 futbolcuyla yolların ayrıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 17:06 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:06
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        Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nda 5 futbolcuyla yollar ayrıldı
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücüspor'da, 5 futbolcuyla yolların ayrıldığı bildirildi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kolombiyalı kaleci Camila Roman ve yerli futbolcular Batu Eren Baturay, Gamze Ekici, Şevval Akbulat ve Aysel Pasdemir ile yolların ayrıldığı belirtildi.

        Açıklamada, futbolculara bundan sonraki kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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