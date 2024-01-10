Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da Kayaklı Koşu Milli Takım seçmeleri başladı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kayaklı Koşu Milli Takım seçmeleri için eleme yarışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 19:16 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da Kayaklı Koşu Milli Takım seçmeleri başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kayaklı Koşu Milli Takım seçmeleri için eleme yarışları başladı.

        Kamışlı köyündeki Sporcu Kamp Merkezi'nde düzenlenen organizasyona katılan 22 sporcu, 2 bin 500 metre uzunluğundaki pistte yarıştı.

        Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun Kamışlı köyünde yapılmasından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da Türkiye Kayak Federasyonu, Valilik ve Kaymakamlığın iş birliğiyle milli takım seçmelerinin ilçede yapıldığını belirterek, "Elemelerde Hakkari ilini temsilen 7 sporcu bulunmaktadır. Türkiye'nin birçok ilinde küresel ısınmadan dolayı kar kalitesi düşmüş durumda. Bu anlamda Hakkari coğrafyasının önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Birçok yerde yapay kar ile bu müsabakalar yapılırken burada tamamıyla doğal şartlarda yapılıyor. Burası artık sporcu akışının yaşandığı önemli bir merkez haline geldi." diye konuştu.

        Sporculardan Yusuf Emre Fırat ise yarışların Yüksekova'da yapılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Yüksekova kış müsabakaları için çok güzel bir yer. Bugün kar yağdı. Bu da bizi zorladı. İlk defa Yüksekova'ya geldim." dedi.

        Bolu'dan katılan sporcu Kemal Kaya da pistin zorlu olduğunu, dereceye girmek için mücadele ettiklerini aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Bonucci İstanbul'da!
        Bonucci İstanbul'da!
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Galatasaray ve PSG el sıkıştı!
        Galatasaray ve PSG el sıkıştı!
        Harcama limitleri belli oldu!
        Harcama limitleri belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Eski eşine şiddet uyguladığı da ortaya çıktı!
        Eski eşine şiddet uyguladığı da ortaya çıktı!
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı

        Benzer Haberler

        Kaymakam Ateş, öğrencilere oyuncak dağıttı
        Kaymakam Ateş, öğrencilere oyuncak dağıttı
        Erzurum'da yeterli kar olmadığı için milli sporcular çalışmalarını Yüksekov...
        Erzurum'da yeterli kar olmadığı için milli sporcular çalışmalarını Yüksekov...
        Erzurum'da yeterli kar olmadığı için milli sporcular çalışmalarını Yüksekov...
        Erzurum'da yeterli kar olmadığı için milli sporcular çalışmalarını Yüksekov...
        Hakkari'de lisanslı sporcu sayısı 20 bine yaklaştı
        Hakkari'de lisanslı sporcu sayısı 20 bine yaklaştı
        Kayaklı Koşu Milli Takımı seçmeleri Yüksekova'da yapılacak
        Kayaklı Koşu Milli Takımı seçmeleri Yüksekova'da yapılacak
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Hakkari'de gençlerle buluştu:
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Hakkari'de gençlerle buluştu: