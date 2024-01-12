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        Hakkari'de, 284 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        HAKKARİ´de etkili olan kar yağışı nedeniyle 94 köy ve 190 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 09:53 Güncelleme: 12.01.2024 - 09:55
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        Hakkari'de, 284 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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        HAKKARİ´de etkili olan kar yağışı nedeniyle 94 köy ve 190 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, Hakkari kent merkezi ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Kardan dolayı kent genelinde 94 köy ve 190 mezraya ulaşım sağlanamazken, belediye ekipleri ve esnaf ana arterlerde temizlik yaptı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri de kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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