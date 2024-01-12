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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti

        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, doğal gazdan zehirlendikleri iddia edilen 2 kız kardeş hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 19:44 Güncelleme: 12.01.2024 - 19:44
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        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
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        Atatürk Mahallesindeki evlerinde kızlarını yerde hareketsiz yatarken gören anne Tayyibe L. (40), durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Ayşe (16) ve Leman Nur Yalçının (22) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Doğal gazdan zehirlendikleri öne sürülen Ayşe ve Leman Nur Yalçının cesetleri, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Fotoğraf: DHA

        EVİ 3 GÜN ÖNCE KİRALAMIŞLARDI

        Bu arada doğal gaz ekiplerinin, cihaz ile yaptıkları ölçümlerde mutfak kısmında yoğun gaz tespit edildiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ailenin evi 3 gün önce kiraladığı ifade edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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