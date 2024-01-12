İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, doğal gazdan zehirlendikleri iddia edilen 2 kız kardeş hayatını kaybetti
Atatürk Mahallesindeki evlerinde kızlarını yerde hareketsiz yatarken gören anne Tayyibe L. (40), durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Ayşe (16) ve Leman Nur Yalçının (22) hayatını kaybettiğini belirledi.
Doğal gazdan zehirlendikleri öne sürülen Ayşe ve Leman Nur Yalçının cesetleri, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Fotoğraf: DHA
EVİ 3 GÜN ÖNCE KİRALAMIŞLARDI
Bu arada doğal gaz ekiplerinin, cihaz ile yaptıkları ölçümlerde mutfak kısmında yoğun gaz tespit edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ailenin evi 3 gün önce kiraladığı ifade edildi.
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