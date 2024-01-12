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        Şemdinli'de yolu kardan kapanan mezrada mahsur kalan hasta hastaneye yetiştirildi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:11 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:52
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        Şemdinli'de yolu kardan kapanan mezrada mahsur kalan hasta hastaneye yetiştirildi
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        İlçeye bağlı Günyazı köyünün Hazne mezrasında rahatsızlanan Seyfettin Er'in yakınları yolun kardan kapanması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

        Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yoğun kar yüzünden mezraya ulaşamayınca İl Özel İdaresi Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri yol açma çalışması başlattı.

        Ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu evinden alınan Er, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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