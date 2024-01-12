Son dakika haberi MSB acı haberi duyurdu: 5 şehit MSB: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Habertürk Giriş: 12.01.2024 - 22:04 Güncelleme: 12.01.2024 - 22:11 facebook

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