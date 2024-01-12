Testere piyasadan ne zaman ve nasıl çıkılır? - İş-Yaşam Haberleri

Testere piyasadan ne zaman ve nasıl çıkılır? - İş-Yaşam Haberleri

Testere piyasadan ne zaman ve nasıl çıkılır? Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Yatırım Finansman Türev Ürünleri Direktörü Nuri Sevgen oluyor. Borsa İstanbul'un girdiği testere piyasa denilen oynaklığın yüksek olduğu durumun nedenleri ve çıkış senaryolarının tartışıldığı programda Sevgen, faizlerin yükselmesi ile alternatif piyasanın oluşmasının borsayı ne kadar olumsuz etkilediğini açıklıyor. Sevgen ayrıca yeni para politikası ile hem tahvil hem hisse piyasasının bel bağladığı yabancı yatırımcının piyasaya gelmesi için gerekenleri sıralıyor.

Borsa İstanbul'un girdiği testere piyasa denilen oynaklığın yüksek olduğu durumun nedenleri ve çıkış senaryolarının tartışıldığı programda Sevgen, faizlerin yükselmesi ile alternatif piyasanın oluşmasının borsayı ne kadar olumsuz etkilediğini açıklıyor. Sevgen ayrıca yeni para politikası ile hem tahvil hem hisse piyasasının bel bağladığı yabancı yatırımcının piyasaya gelmesi için gerekenleri sıralıyor.

MOODY'S BEKLENTİLERİ

Yeni ekonomi politikasının ele alındığı programda bu durumun yatırım ortamına etkisi, yeni politika ile beklenen ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın finansal yatırımlara ve borsaya yansımasının tartışıldığı programda Moody's'in Türkiye notu değerlendirmesine de değinen Sevgen, global gelişmelerin Türkiye ekonomisi, para ve sermaye piyasalarına etkisini değerlendiriyor.

TÜREV ÜRÜNLER NASIL KULLANILMALI?

Sevgen, bu ekonomik ve finansal koşullarda yatırımcının başta Vadeli İşlemler Piyasası (VİOP) olmak üzere türev ürünleri nasıl kullanması gerektiğini anlatırken aynı zamanda dikkat edilmesi gereken noktalara da dikkat çekiyor. Mevcut ekonomik gelişmeler ışığında 2024'te hangi sektörün ve şirketlerin yıldızının parlayacağını hangisinin yatırımcıya kaybettirme potansiyeli olacağı yönündeki tahminlerini aktaran Sevgen, pandemi sonrası çıkan yabancı yatırımcının geri dönüşünün hem endeksi hem sektörleri nasıl etkileyeceğini yorumluyor.